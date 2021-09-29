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Северная Корея впервые запустила гиперзвуковую ракету

Источник:
ТАСС
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Фото: © SpaceX

КНДР впервые провела испытания новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8», сообщила центральная газета страны Rodong Sinmun. Южнокорейские военные заявили, что опасаться нового северокорейского оружия пока рано.

Испытания прошли на одном из полигонов на севере страны в провинции Чагандо. В ходе успешного испытательного пуска были подтверждены маневренность и стабильность ракеты, а также проверены ее планирующие характеристики. Также военные КНДР убедились в стабильной работе двигателя и топливной системы, приводит ТАСС сообщение газеты.

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Информации о том, какое расстояние пролетела ракета, не приводится. «Хвасон-8» была разработана Академией военных наук КНДР в рамках пятилетнего плана развития стратегических вооружений. В январе на VIII съезде Трудовой партии Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял, что в стране продолжается программа разработки гиперзвукового оружия.

Сеул считает, что гиперзвуковая ракета КНДР пока не представляет особой опасности. «Похоже, что на данный момент Северная Корея находится в самом начале процесса создания гиперзвуковых ракет. По нашей оценке, до момента их постановки на вооружение пройдет еще длительное время», — отмечается в сообщении Комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

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Оборона #Военная политика #Оружие
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