Певица Maruv показала фото из журнала Playboy

Украинская певица Maruv снялась для журнала Playboy. На обложке она почти не обнажилась, но внутри издания снимки получились очень пикантными.

«В специальном номере, посвященном музыке и спорту, певица предстала в образе фехтовальщицы и "прогулялась" по нашим страницам со шпагой и минимумом (критическим минимумом) одежды», — написано в Instagram-аккаунте журнала Playboy.

Maruv не стала держать интригу и поделилась с поклонниками фотографиями, которые сделала для мужского журнала. На них молодая женщина позирует с саблей в смелых, эротических позах. На певице достаточно закрытый наряд для эротической фотосессии, но при этом Maruv выглядит очень сексуально.

Певица Maruv известна своим эпатажным стилем в клипах и песнях. Она стала популярна после скандала, связанного с участием Украины на Евровидении. Девушку выбрали представить страну на песенном конкурсе, но она отказалась из-за политического подтекста.