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Певица Maruv показала фото из журнала Playboy

Источник:
Sibnet.ru
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Украинская певица Maruv снялась для журнала Playboy. На обложке она почти не обнажилась, но внутри издания снимки получились очень пикантными.

«В специальном номере, посвященном музыке и спорту, певица предстала в образе фехтовальщицы и "прогулялась" по нашим страницам со шпагой и минимумом (критическим минимумом) одежды», — написано в Instagram-аккаунте журнала Playboy.

Maruv не стала держать интригу и поделилась с поклонниками фотографиями, которые сделала для мужского журнала. На них молодая женщина позирует с саблей в смелых, эротических позах. На певице достаточно закрытый наряд для эротической фотосессии, но при этом Maruv выглядит очень сексуально.

Певица Maruv известна своим эпатажным стилем в клипах и песнях. Она стала популярна после скандала, связанного с участием Украины на Евровидении. Девушку выбрали представить страну на песенном конкурсе, но она отказалась из-за политического подтекста.

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