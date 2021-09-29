Поисковик «Яндекса» станут предустанавливать на гаджеты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об определении поисковика «Яндекса» в качестве приложения для предустановки по умолчанию на продаваемых в стране гаджетах с 1 января 2022 года, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Утвердить поисковую систему "Яндекс", оператором которой является общество с ограниченной ответственностью "Яндекс",<...> странами происхождения которой являются РФ или другие страны-государства Евразийского экономического союза, используемой без дополнительных настроек (по умолчанию)», — сказано в документе.

В августе был утвержден перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 января 2022 года.

В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов вошли продукты «Яндекса», категории «электронная почта», «новостной агрегатор» и «социальные сети» представлены компанией Mail.ru. Кроме того, на электронных устройствах будут предустановлены офисное ПО «Мой офис», сервис госуслуг и платежная система «Мир».