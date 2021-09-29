Одинокого белого медвежонка на Диксоне вернут в природу

Белый медвежонок возрастом около двух лет вышел к людям в поселке Диксон, комиссия Росприроднадзора решила, что медвежонка вернут в природу, сообщается на сайте ведомства.

«Первый медведь несколько дней назад вышел к поселку Диксон в Красноярском крае. По оценкам специалистов ему около двух лет, видимых проблем со здоровьем или поведенческих отклонений, препятствующим выживанию в природе, животное не имеет», — говорится в сообщении.

Рабочая группа рекомендовала переместить животное на значительное расстояние от поселка в места привычного обитания белого медведя, где он сможет жить и охотится, не угрожая жизни людей.

Работа по разрешению конфликтной ситуации в части обездвиживания и перемещения белого медведя будет проводиться в рамках программы СОЗАР (Союза зоопарков и аквариумов России) по сохранению белого медведя на территории России при участии Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Кроме того, рабочей группой даны рекомендации по отпугиванию белого медведя и обеспечению сохранения его жизни и безопасности людей до его перевозки в новое место обитания.

Белые медведи занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России. По оценкам специалистов, в мире насчитывается от 22 до 31 тысячи этих животных. Это крупнейший сухопутный хищник на Земле. Большую часть жизни он проводит в море среди дрейфующих льдов.