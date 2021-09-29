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Жамнов порассуждал о вызове Панарина на Олимпиаду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/artemiypanarin

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин согласится приехать на Олимпиаду в Пекине, но насильно заставлять играть за сборную его не будут, отметил новый главный тренер национальной хоккейной команды Алексей Жамнов.

Панарина ждали в сборной на чемпионате мира-2021, но он не приехал, объяснив это тяжелым сезоном в НХЛ. По информации, прошедшей по СМИ, хоккеиста не приглашали из-за его резких высказываний о политике в России, а также из-за скандала с якобы избиением девушки. Сам Панарин прокомментировал, что никогда просто так не отказывался играть за сборную и очень хотел бы выступить на Олимпийских играх.

«Я не думаю, что Тема (Панарин) может отказаться от вызова на Олимпийские игры. Это все-таки сборная — тут уговаривать никого не надо. Сомневаюсь, что он будет среди отказников. Если ты хочешь защищать честь страны, то пожалуйста. Если нет, то это твое право. Никто насильно заставлять играть за сборную не будет», — сказал Жамнов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Генеральный менеджер московского «Спартака» Жамнов рекомендован в главные тренеры сборной России после заседания экспертного совета ФХР. В его штаб войдут Олег Знарок и Валерий Брагин, ранее тренировавшие сборную.

Панарин — самый высокооплачиваемый россиянин в Национальной хоккейной лиге, его среднегодовой доход 11,6 миллиона долларов. Бронзовый призер чемпионатов мира 2016 и 2017 годов.

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Спорт #Хоккей
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