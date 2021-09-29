Песков опроверг слухи о красивой переводчице Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не принимает участия в отборе переводчиц для переговоров.

Вопрос о переводчицах Пескову был задан в связи с книгой бывшего пресс-секретаря Дональда Трампа. В ней Стефани Гришэм пишет, что Путин специально выбрал своей переводчицей на встрече с Трампом в Японии в 2019 году «привлекательную брюнетку», чтобы отвлечь президента США.

«Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Путин сам не участвует в этом процессе», — цитирует РИА Новости Пескова.

В своей книге «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа» Гришем вспоминает о работе с бывшим президентом США.

«Когда началась встреча, советник Фиона Хилл наклонилась ко мне и спросила, заметила ли я переводчицу Путина, которая была привлекательной брюнеткой с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой. Потом она сказала мне, что подозревает, что Путин выбрал женщину специально, чтобы отвлечь нашего президента», — приводит New York Times выдержки из книги Гришэм.