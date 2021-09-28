Су-27 перехватил над Черным морем американский самолет-шпион

Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем самолет-разведчик ВВС США, сообщает Национальный центр управления обороной.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — говорится в сообщении.

Экипаж Су-27 идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. После перехвата американский самолет изменил траекторию и направился в сторону от российской границы.

Подчеркивается, что RC-135 не нарушал государственную границу России. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.