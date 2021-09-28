Энтузиасты выпустили модификацию сиквела S.T.A.L.K.E.R.

Объемная модификация The Journey вышла для культовой игры «S.T.A.L.K.E.R. Зов Припяти», геймеров ждут переработанные локации, совершенно новые уровни, а также модернизированный бестиарий.

По сюжету, события в дополнении разворачиваются спустя 20 лет оригинального сюжета. Большинство фракций покинуло опасную для людей Зону, поэтому встречи с другими персонажами становятся большой редкостью.

Финальная версия мода получила три совершенно новых локации, а старые были значительно переработаны и дополнены. Игроков также ждет новая растительность, более опасные мутанты и животные.

Кроме этого, разработчики отказались от мини-карты и маркеров, что делает прохождение более сложным и естественным. В настоящий момент модификация доступна с английской и французской локализацией, но в планах появление других языков.

Оригинальная «S.T.A.L.K.E.R. Зов Припяти» от украинской компании GSC Game World вышла осенью 2009 года. Шутер с элементами survival horror представляет собой сиквел «S.T.A.L.K.E.R. Тень Чернобыля».