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Энтузиасты выпустили модификацию сиквела S.T.A.L.K.E.R.

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры

Объемная модификация The Journey вышла для культовой игры «S.T.A.L.K.E.R. Зов Припяти», геймеров ждут переработанные локации, совершенно новые уровни, а также модернизированный бестиарий.

По сюжету, события в дополнении разворачиваются спустя 20 лет оригинального сюжета. Большинство фракций покинуло опасную для людей Зону, поэтому встречи с другими персонажами становятся большой редкостью.

Финальная версия мода получила три совершенно новых локации, а старые были значительно переработаны и дополнены. Игроков также ждет новая растительность, более опасные мутанты и животные.

Кроме этого, разработчики отказались от мини-карты и маркеров, что делает прохождение более сложным и естественным. В настоящий момент модификация доступна с английской и французской локализацией, но в планах появление других языков.

Оригинальная «S.T.A.L.K.E.R. Зов Припяти» от украинской компании GSC Game World вышла осенью 2009 года. Шутер с элементами survival horror представляет собой сиквел «S.T.A.L.K.E.R. Тень Чернобыля».

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

xarakire

Сами все развалили за 20 лет правления, а теперь у них проблемы. Меньше воровать пробовали?

Uynachalnica

"Бедность, проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре стали главными врагами России, заявил...

corrector

А я думал, нашел в себе смелость и назвал таки и х имена..

xarakire

А что Киев может сделать Венгрии??? Запретить украинцам работать там на малооплачиваемой работе?
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