Google Chrome получит дополнительный мини-браузер

Популярный браузер Google Chrome получит новую функцию Side Search. Она представляет собой боковую панель, которая ускоряет поиск нужной информации без необходимости открытия новых вкладок.

Пока функция доступна только в тестовой версии Google Chrome, однако обычные пользователи также могут ее опробовать, активировав в настройках так называемый Chrome Canary — браузер для разработчиков.

Кнопка панели появится рядом с адресной строкой и кнопкой перезагрузки страницы. Если ее нажать, откроется панель с предыдущим поисковым запросом. Если кликнуть на любой из результатов, на основном экране браузера откроется выбранная страница.

В результате пользователь может одновременно просматривать результаты поиска и параллельно открывать нужные ссылки. Без этой функции потребуется постоянно возвращаться на страницу поиска.