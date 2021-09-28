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Обновление Windows 10 сломало Bluetooth

Источник:
Windows Latest
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Фото: © Sibnet.ru

Свежее обновление для Windows 10 под названием KB50005565 после установки нарушает работоспособность драйверов Bluetooth у некоторых пользователей. Кроме этого, оно нередко приводит к зависанию приложений.

Пострадавшие пользователи жалуются, что после установки накопительного обновления сначала появляется сообщение о сбое в работе драйвера Bluetooth, после чего система пытается переустановить его, но операция завершается ошибкой.

В обновленном документе поддержки Microsoft уже появилась информация о том, что в некоторых случаях KB5005565 может приводить к непредвиденным проблемам при запуске некоторых приложений, а также в процессе взаимодействия с ними.

Microsoft признала проблему и уже выпустила соответствующий патч, который призван исправить ошибку. Ожидается, что исправление будет устанавливаться на устройства автоматически. До этого момента единственный способ вернуть драйверам работоспособность — удалить KB50005565.

Тема: Человек и компьютер
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