Обновление Windows 10 сломало Bluetooth

Свежее обновление для Windows 10 под названием KB50005565 после установки нарушает работоспособность драйверов Bluetooth у некоторых пользователей. Кроме этого, оно нередко приводит к зависанию приложений.

Пострадавшие пользователи жалуются, что после установки накопительного обновления сначала появляется сообщение о сбое в работе драйвера Bluetooth, после чего система пытается переустановить его, но операция завершается ошибкой.

В обновленном документе поддержки Microsoft уже появилась информация о том, что в некоторых случаях KB5005565 может приводить к непредвиденным проблемам при запуске некоторых приложений, а также в процессе взаимодействия с ними.

Microsoft признала проблему и уже выпустила соответствующий патч, который призван исправить ошибку. Ожидается, что исправление будет устанавливаться на устройства автоматически. До этого момента единственный способ вернуть драйверам работоспособность — удалить KB50005565.