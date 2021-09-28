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«Одноклассники» научились распознавать музыку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Функция распознавания музыки появилась в социальной сети «Одноклассники», сообщается в официальном блоге платформы.

Разработчики интегрировали новую опцию в мобильное приложение соцсети, по их словам, «Одноклассники» стали первой соцсетью с такой функциональностью. С ее помощью пользователи сервиса смогут узнать композицию и автора песни, играющей рядом.

Процесс распознавания можно запустить из раздела музыки, а также удерживанием пальца на иконке приложения. В последнем случае пользователь увидит всплывающее меню, где появится кнопка «Распознать музыку».

Распознавание работает на базе технологии ShazamKit, встроенной в недавно вышедшую операционную систему iOS 15. Сначала микрофон используется для записи фрагмента музыки, после чего алгоритм находит соответствующий трек в музыкальной базе.

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Технологии #Соцсети
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