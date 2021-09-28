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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Вьетнам поблагодарил Россию за «Спутник V»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон поблагодарил Россию за вакцину «Спутник V» и передачу необходимых для производства технологий.

«Вьетнам благодарен, признателен России за очень ценную и своевременную помощь Вьетнаму, особенно по вакцинам, и за то, что Россия готова передать технологию производства вакцины "Спутник V" Вьетнаму», — сказал он перед переговорами с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Министр уточнил, что Россия оперативно передала необходимые материалы для производства вакцины во Вьетнаме. «Спутник V» — единственная зарубежная вакцина, которая производится на территории Вьетнама.

Дипломат также отметил, что Россия всегда является стратегически важным приоритетом во внешней политике страны. «После 13-го съезда Компартии Вьетнама мы последовательно проводим независимую внешнюю политику», — добавил он.

Тема: Коронакризис
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Политика #Мир #Новости COVID19
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