СК возбудил новое дело против Навального

Следственный комитет завел уголовное дело на оппозиционера Алексея Навального, его обвиняют в создании и руководстве экстремистским сообществом, сообщает пресс-служба ведомства.

«Противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения», — говорится в сообщении.

Также Навального обвинили в формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организации и проведении протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки.

Кроме Навального, дело заведено на его ближайших соратников — Леонида Волкова и Ивана Жданова. По части 1 статьи 282.1 УК РФ им грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до десяти лет.

Подчеркивается, что с 2014 по 2021 год оппозиционеры систематически проводили на территориях субъектов РФ несогласованные публичные мероприятия, в ходе которых осуществлялись призывы к экстремистской и террористической деятельности.