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Слава Марлоу нашел плюс в своем неумении петь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © slavamarlow, instagram.com/slavamarlow

Певец Слава Марлоу (настоящее имя Артем Готлиб) считает, что правильное пение и поставленный голос может лишить исполнителя уникальности и своих фишек в творчестве. Сам музыкант тоже не занимался профессионально вокалом.

«Я не умею петь», — сказал Марлоу в интервью Юрия Дудя. Это нисколько не смущает артиста, и он видит в своем неумении только плюсы.

«В современной музыке важна аутентичность, на мой взгляд. Есть огромное количество людей, которые поют просто невероятно, которых научили, как правильно петь, как петь по-эстрадному и так далее. Я как будто лишаю себя каких-то прикольчиков, каких-то кривляний», — сказал Марлоу.

Певец уверен, что из-за неумения петь он может «выдавить из себя» какой-то неправильный звук, что на записи будет звучать очень круто.

Слава Марлоу убежден, что, если бы умел петь правильно, его песня «Ты горишь как огонь» никогда бы не появилась. При этом артист не исключает, что когда-то профессионально займется вокалом.

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