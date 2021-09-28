Марлоу решил не материться из-за ответственности перед детьми

Музыкант из Новосибирска Артем Готлиб, известный как Слава Марлоу, принципиально не употребляет нецензурную лексику публично, такой выбор артист сделал осознанно.

«Я на самом деле очень много думаю об ответственности перед детишками, которые меня смотрят. Это мне определенным образом связывает руки, ну и перед бабушкой с дедушкой стыдно», — сказал Марлоу в интервью YouTubе-шоу «вДудь».

При этом Марлоу признался, что в повседневной жизни может «сказануть». Иногда он не может подобрать цензурных слов, чтобы выразить сильные эмоции, но в целом старается не употреблять ругательств.

Марлоу приобрел широкую известность в 2019 году после начала сотрудничества с российским рэп-исполнителем Моргенштерном в качестве его саунд-продюсера. Затем успех артиста закрепился такими хитами, как «Снова я напиваюсь» и «Ты горишь как огонь».