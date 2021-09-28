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Счетная палата предупредила о риске «пузыря» на рынке ипотеки

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Резкий рост ипотечного портфеля и цен на жилье могут привести к формированию «пузыря» на рынке недвижимости, ситуация требует внимания со стороны Банка России, говорится в заключении Счетной палаты.

«Пузырь» на ипотечном рынке может «серьезно ударить по стабильности финансового сектора и доходам населения», приводит «Российская газета» мнение аудиторов.

Ипотечный портфель итогам прошлого года вырос на 21%, превысив результат 2019 года, и на 1 января 2021-го достиг 9,5 триллиона рублей. Спрос на ипотеку подтолкнули снижения банками процентных ставок и льготные программы господдержки.

Повышенный спрос на ипотеку поспособствовал росту цен на недвижимость — в 2020 году цены выросли существенно выше инфляции: на новостройки — на 12%, на вторичное жилье — на 9,5%.





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Экономика #Квадраты #Деньги
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