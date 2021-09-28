СГК подала в суд о признании «Дискус плюс» банкротом

«Сибирская генерирующая компания (СГК)» подала иск о признании застройщика «Дискус плюс» банкротом. Требования СГК к организации составляют более 33 миллионов рублей, следует из данных картотеки арбитражного суда.

«Исковое заявление о признании должника банкротом ООО "Дискус Плюс". Сумма исковых требований — 33 миллиона рублей», — следует из данных арбитража.

В январе 2021 года СГК, осуществляющая теплоснабжение в Новосибирске, составила рейтинг компаний с самыми большими долгами за тепло. ООО «Дискус плюс» возглавила этот рейтинг, задолжав энергетикам более 340 миллионов рублей.

Директор компании — депутат горсовета Новосибирска Алексей Джулай. В 2012 году компания также начала строительство микрорайона «Просторный» на 86 жилых домов. Этот микрорайон критиковал блогер Илья Варламов за отвратительное качество жилья и полное отсутствие инфраструктуры.