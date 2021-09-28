СГК подала в суд о признании «Дискус плюс» банкротом

«Сибирская генерирующая компания (СГК)» подала иск о
признании застройщика «Дискус плюс» банкротом. Требования СГК к организации
составляют более 33 миллионов рублей, следует из данных картотеки арбитражного суда.
«Исковое заявление о признании должника банкротом ООО
"Дискус Плюс". Сумма исковых требований — 33 миллиона рублей», — следует
из данных арбитража.
В январе 2021 года СГК, осуществляющая теплоснабжение в
Новосибирске, составила рейтинг компаний с самыми большими долгами за тепло.
ООО «Дискус плюс» возглавила этот рейтинг, задолжав энергетикам более
340 миллионов рублей.
Директор компании — депутат горсовета Новосибирска Алексей Джулай. В 2012 году компания также начала строительство микрорайона «Просторный» на 86 жилых домов. Этот микрорайон критиковал блогер Илья Варламов за отвратительное качество жилья и полное отсутствие инфраструктуры.
Uynachalnica"Бедность, проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре стали главными врагами России, заявил...
xarakireСами все развалили за 20 лет правления, а теперь у них проблемы. Меньше воровать пробовали?
UynachalnicaВыборы прошли уже как неделю назад, пора уже забывать об обещанках!
xarakireА что Киев может сделать Венгрии??? Запретить украинцам работать там на малооплачиваемой работе?