Пение Бузовой и Булановой на шоу «Дуэту» посчитали фонограммой

Ольга Бузова и Татьяна Буланова вместе спели на шоу «Дуэты» песню Аллы Пугачевой «Сильная женщина». По правилам шоу участники поют вживую, но данное исполнение посчитали фонограммой.

«Это на 99% фонограмма. Что один вокалист, в данном случае, что второй, ну давайте назовем это так — не обладают широким диапазоном, прокачанными голосовыми складками, мышцами. Поэтому в их случаи это нормально», — цитирует телеканал «360» педагога по вокалу Андрея Юрца.

Кроме этого, внимательные зрители заметили, что Бузова начала петь во время партии Татьяны Булановой, что подтверждает версию с фонограммой.

Бузова и Буланова исполнили песню «Сильная женщина». ВИДЕО

По сообщению телеканала «Россия», где выходят «Дуэты», участники шоу «Дуэты» поют под живой оркестр. Выступление записывается с первого дубля, чтобы показать эмоции участников после открытия стены между ними.