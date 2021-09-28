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Пение Бузовой и Булановой на шоу «Дуэту» посчитали фонограммой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Дуэты»

Ольга Бузова и Татьяна Буланова вместе спели на шоу «Дуэты» песню Аллы Пугачевой «Сильная женщина». По правилам шоу участники поют вживую, но данное исполнение посчитали фонограммой.

«Это на 99% фонограмма. Что один вокалист, в данном случае, что второй, ну давайте назовем это так — не обладают широким диапазоном, прокачанными голосовыми складками, мышцами. Поэтому в их случаи это нормально», — цитирует телеканал «360» педагога по вокалу Андрея Юрца.

Кроме этого, внимательные зрители заметили, что Бузова начала петь во время партии Татьяны Булановой, что подтверждает версию с фонограммой.

Бузова и Буланова исполнили песню «Сильная женщина». ВИДЕО

По сообщению телеканала «Россия», где выходят «Дуэты», участники шоу «Дуэты» поют под живой оркестр. Выступление записывается с первого дубля, чтобы показать эмоции участников после открытия стены между ними.

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