Бузова сыграла саму себя в новом комедийном сериале «Жена олигарха»

Комедийный сериал «Жена олигарха» покажут на канале СТС с 11 октября, пресс-служба телеканала сообщила, что в проекте снялась Ольга Бузова в роли самой себя.

По сюжету сериала, жена олигарха Альбина Барвашина после исчезновения мужа вынуждена возглавить обувную фабрику в провинциальном городке.

Главную героиню в сериале сыграла звезда «Кухни» Елена Подкаминская. Чтобы перевоплотиться в роскошную диву, Елена изменила прическу и примерила элегантные образы Виктории Бэкхем и Мелании Трамп.

В новом образе появится Ольга Бузова, которая в проекте СТС играет саму себя. Бузова снималась в соболиной шубе темно-фиолетового цвета за 1,5 миллиона рублей и пошитых на заказ леопардовых брюках из дорогого шелка.