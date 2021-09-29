Бузова сыграла саму себя в новом комедийном сериале «Жена олигарха»

Фото: © пресс-служба канала СТС
Комедийный сериал «Жена олигарха» покажут на канале СТС с 11 октября, пресс-служба телеканала сообщила, что в проекте снялась Ольга Бузова в роли самой себя.
По сюжету сериала, жена олигарха Альбина Барвашина после исчезновения мужа вынуждена возглавить обувную фабрику в провинциальном городке.
Главную героиню в сериале сыграла звезда «Кухни» Елена Подкаминская. Чтобы перевоплотиться в роскошную диву, Елена изменила прическу и примерила элегантные образы Виктории Бэкхем и Мелании Трамп.
В новом образе появится Ольга Бузова, которая в проекте СТС играет саму себя. Бузова снималась в соболиной шубе темно-фиолетового цвета за 1,5 миллиона рублей и пошитых на заказ леопардовых брюках из дорогого шелка.
Uynachalnica"Бедность, проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре стали главными врагами России, заявил...
xarakireСами все развалили за 20 лет правления, а теперь у них проблемы. Меньше воровать пробовали?
Denis CENTRВолодя, тебе не надоело?))) Каждый раз одно и то же, уже 3й десяток лет пошел.... Можно книгу писать...
xarakireА что Киев может сделать Венгрии??? Запретить украинцам работать там на малооплачиваемой работе?