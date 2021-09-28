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Медведев пригрозил запретом соцсетей за вмешательство в выборы

Источник:
RT
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Фото: © Пресс-служба «Единой России»

Заместитель председателя Совета безопасности России, лидер «Единая Россия» Дмитрий Медведев допустил возможность ограничения работы зарубежных соцсетей из-за их вмешательства в российские выборы.

Российские власти должны реагировать на все попытки повлиять на ситуацию в стране извне, сказал Медведев в интервью RT. «У нас есть соответствующий закон. Он позволяет, допустим, деятельность социальных сетей и такого рода цифровых крупных компаний в какой-то момент ограничивать, блокировать, замедлять, подвергать штрафам», — заявил он.

По словам Медведева, реагировать на действия соцсетей и IT-компаний можно по-разному — «не только погрозить пальчиком», но и иметь возможность запретить деятельность таких компаний.

Зампред Совбеза России и лидер «Единой России» считает, что вполне можно было бы провести расследование о вмешательстве американских ИТ-гигантов в российские парламентские выборы, которые состоялись 17-19 сентября.

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