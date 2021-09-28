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США попросили у России доступ к военным базам в Средней Азии

Источник:
ТАСС
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Фото: U.S. Secretary of Defense / CC BY 2.0

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли на встрече с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым поднимал вопрос о возможности использования американскими военными российских баз в Киргизии и Таджикистане для борьбы с терроризмом, пишут западные СМИ.

Члены Совета национальной безопасности США сочли некоторые слова президента России Владимира Путина на встрече с американским коллегой Джо Байденом в Женеве указанием на то, что Россия может рассмотреть такую возможность в интересах борьбы с международным терроризмом. Они попросили Милли уточнить у Герасимова, действительно ли это так, приводит ТАСС материал The Wall Street Journal.

В Финляндии 22 сентября состоялись переговоры Милли и Герасимова. Встреча продолжалась шесть часов. На обратном пути председатель КНШ в беседе отметил, что военные контакты между Вашингтоном и Москвой в настоящий момент поддерживаются в основном на уровне представителей высшего и высокого руководства оборонных ведомств.

Группа американских законодателей-республиканцев потребовала объяснений от Госдепартамента и Пентагона по поводу появившихся в СМИ сообщений о возможности использования американскими военными российских баз в Киргизии и Таджикистане для борьбы с терроризмом.

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