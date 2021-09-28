Отправку съемочной группы фильма «Вызов» в космос покажут онлайн

Первый канал будет вести прямую телевизионную и онлайн-трансляцию с космодрома Байконур, откуда съемочная группа фильма «Вызов» отправится в космос, сообщила пресс-служба канала.

Трансляция пройдет 5 октября на Первом канале. Основной экипаж МКС-66 — космонавт Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд. Дублеры — космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин, актриса Алена Мордовина. Возвращение на Землю запланировано на 17 октября.

Фильм «Вызов» (рабочее название) расскажет о женщине-докторе, которой придется отправиться в космос, чтобы спасти человека.

Фильм «Вызов» – часть большого проекта, в рамках которого будут решаться просветительские, а также новые технические и технологические задачи. Это совместный проект Госкорпорации «Роскосмос», Первого канала и студии Yellow, Black and White.