Любимую лису красноярцев убили в Татышев-парке

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Мертвую лису нашли в Татышев-парке, полиция проверяет информацию о том, что животное застрелили, сообщает мэрия Красноярска в соцсетях.
В Татышев-парке посетители обнаружили мертвую лису. Дирекция
Татышев-парка уже обратилась в полицию с заявлением по этому факту, так как у
очевидцев есть предположение, что животное неизвестные убили специально.
Лиса появилась на острове в 2016 году. А когда в семье появились лисята, эти милые и нежные животные стали одними из самых любимых среди красноярцев.
«Необходимо дождаться результатов проверки полиции. На острове, кстати, живут несколько лисиц. Поэтому, надеемся, никто их больше не тронет», — говорится в сообщении.