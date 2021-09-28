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Любимую лису красноярцев убили в Татышев-парке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © мэрия Красноярска

Мертвую лису нашли в Татышев-парке, полиция проверяет информацию о том, что животное застрелили, сообщает мэрия Красноярска в соцсетях.

В Татышев-парке посетители обнаружили мертвую лису. Дирекция Татышев-парка уже обратилась в полицию с заявлением по этому факту, так как у очевидцев есть предположение, что животное неизвестные убили специально.

Лиса появилась на острове в 2016 году. А когда в семье появились лисята, эти милые и нежные животные стали одними из самых любимых среди красноярцев.

«Необходимо дождаться результатов проверки полиции. На острове, кстати, живут несколько лисиц. Поэтому, надеемся, никто их больше не тронет», — говорится в сообщении.

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