Цены на нефть впервые с 2018 года подскочили выше 80 долларов

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent впервые с октября 2018 года превысила отметку 80 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов росла на 0,85%, до 79,36 доллара за баррель, ноябрьских — на 0,83%, до 80,19 доллара, а ранее в ходе торгов вторника достигала 80,35 доллара, приводит РИА Новости биржевую статистику.

Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожают на 0,85%, до 76,09 доллара за баррель.

Рост цен на нефть происходит на фоне признаков улучшения перспектив спроса на сырье в мире в то время, как предложение растет более медленными темпами. Рынки также ждут нового прогноза ОПЕК, который выйдет во вторник.