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Мост в Улан-Удэ может получить название Удача или Лебедь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Бурятии

Жители Бурятии выберут из десяти вариантов название строящегося третьего моста через реку Уда в Улан-Удэ, среди вариантов Удача, Надежды, три генерала, Лебедь, Президентский, сообщает правительство региона.

Каждый житель республики сможет проголосовать за варианты названий, вошедших в ТОП-10, с 28 сентября по 10 октября на официальной странице Правительства Бурятии в социальной сети Вконтакте.

Конкурс «Третий – мост новая жизнь» стартовал с 20 июля. Жители Бурятии прислали более 300 вариантов названий строящегося в Улан-Удэ третьего моста.

На втором этапе конкурсное жюри определило ТОП-10 названий из всех присланных вариантов: Президентский, Народный, Эра, Три Генерала, Надежды, Верхнеудинский, Юбилейный, Талаан (Удача), Лебедь, Академический.

Третий этап конкурса «Третий – мост новая жизнь» продлится до 10 октября. На этом этапе конкурса жители Бурятии путем голосования из представленных вариантов выберут название строящемуся в Улан-Удэ мосту через реку Уда.

Пока явным лидером стал вариант Верхнеудинский, за ним идет — Талаан (Удача) и Народный.


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