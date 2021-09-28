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Новосибирцы первыми в РФ за операцию исправили две патологии сердца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Центр имени академика Е.Н. Мешалкина

Специалисты Центра имени академика Е.Н. Мешалкина впервые в России выполнили уникальное хирургическое вмешательство по лечению гипертрофической кардиомиопатии у 44-летнего пациента с врожденной аномалией коронарных артерий, сообщает пресс-служба Центра.

Пациента госпитализировали в Центр Мешалкина для хирургического вмешательства по поводу генетически вызванного заболевания миокарда – гипертрофической обструктивной кардиомиопатии. Патология характеризуется избыточным разрастанием сердечной мышцы выходного отдела левого желудочка сердца, создающим препятствие току крови.

У пациента заболевание сопровождалось одышкой, быстрой утомляемостью, эпизодами учащенного сердцебиения. Без своевременного хирургического лечения гипертрофическая кардиомиопатия может привести к внезапной сердечной смерти.

Кроме того, ему диагностировали врожденную аномалию коронарной артерии – протяженный мышечный мостик: передняя нисходящая артерия находилась не на поверхности сердца, а в толще сердечные мышцы вследствие выраженной гипертрофии сердечной мышцы. Во время сердечных сокращений происходила компрессия сосуда, которая провоцировала симптомы стенокардии, что являлось дополнительным фактором риска внезапной сердечной смерти.

«В ходе одного вмешательства хирурги выполнили операцию, направленную на уменьшение толщины гипертрофированной межжелудочковой перегородки (расширенную миоэктомию), и коррекцию аномального развития коронарных артерий, которая заключалась в рассечении мышечных волокон на протяжении 4 сантиметров с целью высвобождения передней нисходящей артерии, а также хирургическое лечение сопутствующей фибрилляции предсердий», — сказал директор института патологии кровообращения НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Александр Богачев-Прокофьев.

В мировой практике хирургическое лечение гипертрофической кардиомиопатии с одномоментной коррекцией мышечного мостика проводили лишь в Клинике Мэйо (Рочестер, США).

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