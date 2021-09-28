Netflix продлил сериал «Секс/Жизнь» на второй сезон

Драматический сериал «Секс/Жизнь» получит продолжение, Netflix продлил проект на второй сезон благодаря успеху у зрителей, сообщается в Telegram-канале Netflix Russia.

По сюжету сериала мать двоих детей из пригорода в своих фантазиях совершает путешествие по аллее воспоминаний, где ее семейное настоящее сталкивается с беспечным прошлым.

Главные роли в сериале сыграли Сара Шахи, Майк Фогель, Адам Демос, Маргарет Одетт. В группе режиссеров, создавших сериал, Джессика Борсицки («Люцифер»).

Решение о продлении было принято на фоне успешного старта сериала в онлайн-кинотеатре в июне 2021 года. По данным компании, за первые четыре недели после премьеры «Секс/Жизнь» посмотрели 67 миллионов аккаунтов.