Netflix продлил сериал «Секс/Жизнь» на второй сезон

Фото: © кадр из сериала «Секс/Жизнь»
Драматический сериал «Секс/Жизнь» получит продолжение, Netflix продлил проект на второй сезон благодаря успеху у зрителей, сообщается в Telegram-канале Netflix Russia.
По сюжету сериала мать двоих детей из пригорода в своих фантазиях совершает путешествие по аллее воспоминаний, где ее семейное настоящее сталкивается с беспечным прошлым.
Главные роли в сериале сыграли Сара Шахи, Майк Фогель, Адам Демос, Маргарет Одетт. В группе режиссеров, создавших сериал, Джессика Борсицки («Люцифер»).
Решение о продлении было принято на фоне успешного старта сериала в онлайн-кинотеатре в июне 2021 года. По данным компании, за первые четыре недели после премьеры «Секс/Жизнь» посмотрели 67 миллионов аккаунтов.
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