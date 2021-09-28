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#Интернет #Wink #Лицей

Два новых телеканала появились в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ростелеком включил в подписки видеосервиса Wink и интерактивного телевидения новые телеканалы: женский V1 Fem и V1 Ego — для мужчин. Основной контент каналов — видео популярных блогеров.

V1 Fem (кнопка 426) — это телеканал о моде, красоте, стиле жизни и здоровье для женщин 14-34 лет. Блогеры рассказывают об актуальных модных трендах, демонстрируются видеоуроки, посвященные женской красоте и формированию индивидуального стиля. А также музыка и танцы, психологические, кулинарные и туристические видео.

V1 Ego (кнопка 428) — телеканал для мужчин 18-34 лет. Здесь все о боях без правил и других единоборствах, ремонте и выборе автомобилей, компьютерных играх, спортивных тренировках, охоте, рыбалке, оружии, истории, путешествии и психологии отношений с женщинами.

Каналы V1 Fem и V1 Ego будут доступны в пакетах:

  • Интерактивное ТВ – «Оптимальный» (Архив 2020), «Продвинутый» (Архив 2020), «Максимальный» (Архив 2020);
  • Wink и Wink – ТВ-онлайн – «Оптимальный» (Архив 2020), «Продвинутый» (Архив 2020), «Максимальный» (Архив 2020), «Женская коллекция» (Трансформер), «Максимум», «Премиум».

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