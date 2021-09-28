Милохин и Медведева стали парой на «Ледниковом периоде»

Фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева будет выступать во втором сезоне шоу «Ледниковый период». В пару ей достался тиктокер Даня Милохин, сообщила пресс-служба Первого канала.

По словам Медведевой, своего партнера в «Ледниковом периоде» ей пока тяжело оценивать. Фигуристка знает, что у Милохина есть опыт игры в хоккей, и она считает это плюсом. Милохин в своих силах уверен.

«На льду я провожу по три часа каждый день и уже даже не мерзну. Мне кажется, я теперь катаюсь не хуже Жени Медведевой. За себя совсем не переживаю, но вот чего очень боюсь — так это уронить девушку», — цитирует тиктокера пресс-служба Первого канала.

Второй сезон «Ледникового периода» стартует 2 октября на Первом канале. По правилам проекта приглашенная звезда выступает в паре с профессиональным фигуристом. Оценивает выступления жюри во главе с заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой.