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Милохин и Медведева стали парой на «Ледниковом периоде»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © danya_milokhin, instagram.com/danya_milokhin

Фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева будет выступать во втором сезоне шоу «Ледниковый период». В пару ей достался тиктокер Даня Милохин, сообщила пресс-служба Первого канала.

По словам Медведевой, своего партнера в «Ледниковом периоде» ей пока тяжело оценивать. Фигуристка знает, что у Милохина есть опыт игры в хоккей, и она считает это плюсом. Милохин в своих силах уверен.

«На льду я провожу по три часа каждый день и уже даже не мерзну. Мне кажется, я теперь катаюсь не хуже Жени Медведевой. За себя совсем не переживаю, но вот чего очень боюсь — так это уронить девушку», — цитирует тиктокера пресс-служба Первого канала.

Второй сезон «Ледникового периода» стартует 2 октября на Первом канале. По правилам проекта приглашенная звезда выступает в паре с профессиональным фигуристом. Оценивает выступления жюри во главе с заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой.

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