Медведи начали выходить к чабанским стоянкам в Туве, Минприроды региона просит жителей быть осторожнее, сообщает правительство региона.

В Министерство природных ресурсов и экологии поступило сообщение о том, что в Тере-Хольском районе медведь начал близко подходить к чабанской стоянке, создавая опасность нападения на людей и поголовье скота. На место происшествия выехали охотничий инспектор и волчатник для отпугивания дикого животного.

«В связи с участившимися случаями выхода бурых медведей к чабанским стоянкам и иным населенным пунктам, Минприроды Тувы просит население республики соблюдать осторожность и принимать меры безопасности», — говорится в сообщении.

Чтобы избежать встречи с медведем, в лесу надо вести себя шумно, можно петь, громко разговаривать или привязать предмет, издающий звуки к своему рюкзаку. Если возможно, путешествовать надо группой. Нужно избегать густых кустов, зарослей, буреломов.

Нельзя создавать вокруг населенных пунктов, баз и лагерей, а также чабанских стойбищ помойки, свалки, склады пищевых отбросов, которые способствуют концентрации диких зверей.