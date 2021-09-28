АвтоВАЗ перестал ставить на Lada «тревожную кнопку»

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АвтоВАЗ временно перестал устанавливать на новые автомобили модули вызова экстренных служб «Эра-Глонасс» из-за нехватки чипов.
Автогигант собирает и отгружает Lada без блока «Эра-Глонасс» с прошлой недели, пишет Лада.Онлайн со ссылкой на письмо, разосланное АвтоВАЗом в дилерские центры.
Комплектации автомобилей меняться не будут. При продаже авто без модуля будет оформлено дополнительное соглашение, определяющее обязательства по его доустановке.
АвтоВАЗ периодически останавливает конвейер, начиная с апреля, из-за нехватки электронных чипов.
«Эра-Глонасс» — российская государственная автоматизированная информационная система (ГАИС) экстренного реагирования при авариях, устанавливается в обязательном порядке с 1 января 2017 года.