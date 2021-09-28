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АвтоВАЗ перестал ставить на Lada «тревожную кнопку»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба АвтоВАЗа

АвтоВАЗ временно перестал устанавливать на новые автомобили модули вызова экстренных служб «Эра-Глонасс» из-за нехватки чипов.

Автогигант собирает и отгружает Lada без блока «Эра-Глонасс» с прошлой недели, пишет Лада.Онлайн со ссылкой на письмо, разосланное АвтоВАЗом в дилерские центры.

Комплектации автомобилей меняться не будут. При продаже авто без модуля будет оформлено дополнительное соглашение, определяющее обязательства по его доустановке.

АвтоВАЗ периодически останавливает конвейер, начиная с апреля, из-за нехватки электронных чипов.

«Эра-Глонасс» — российская государственная автоматизированная информационная система (ГАИС) экстренного реагирования при авариях, устанавливается в обязательном порядке с 1 января 2017 года.

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