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Первый канал объявил пары участников «Ледникового периода 2»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Второй сезон шоу «Ледниковый период», где приглашенные звезды выступают в паре с профессиональными фигуристами, стартует 2 октября на Первом канале, пары участников уже сформированы, сообщила пресс-служба телеканала.

Участниками проекта стали:

  • Екатерина Боброва — актер («Молодежка») Макар Запорожский
  • Телеведущая Ксения Бородина — Дмитрий Соловьев
  • Татьяна Волосожар — актер («Серебряные коньки») Федор Федотов
  • Оксана Домнина — актер («Движение вверх») Кирилл Зайцев
  • Наталья Забияко — певец Никита Пресняков
  • Актриса («Папины дочки») Дарья Мельникова — Максим Маринин
  • Евгения Медведева — тиктокер, блогер Даня Милохин
  • Актриса, телеведущая Агата Муцениеце — Александр Энберт
  • Аделина Сотникова — блогер, певец Давид Манукян
  • Актриса («Психологини») Анна Старшенбаум — Роман Костомаров
  • Актриса («Город соблазнов») Янина Студилина — Виталий Новиков
  • Татьяна Тотьмянина — актер («Движение вверх») Иван Колесников
  • Яна Хохлова — актер («Сын отца народов») Гела Месхи
  • Актриса («Прощай любимая») Аглая Шиловская — Максим Шабалин

Пары оценивает жюри во главе с Татьяной Анатольевной Тарасовой. Два постоянных члена жюри этого сезона — Татьяна Навка и Максим Траньков, еще двое будут меняться. За каждый номер танцоры на льду получают две оценки по шестибалльной шкале: одну — за технику, вторую — за артистизм. Участники, набравшие меньшее количество баллов, выбывают из соревнований.

Ведущими проекта останутся Алексей Ягудин и Алина Загитова. Новый сезон «Ледникового периода» стартует 2 октября в 17.35 на Первом канале.

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