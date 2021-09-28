Первый канал объявил пары участников «Ледникового периода 2»

Фото: © пресс-служба Первого канала
Второй сезон шоу «Ледниковый период», где приглашенные звезды выступают в паре с профессиональными фигуристами, стартует 2 октября на Первом канале, пары участников уже сформированы, сообщила пресс-служба телеканала.
Участниками проекта стали:
- Екатерина Боброва — актер («Молодежка») Макар Запорожский
- Телеведущая Ксения Бородина — Дмитрий Соловьев
- Татьяна Волосожар — актер («Серебряные коньки») Федор Федотов
- Оксана Домнина — актер («Движение вверх») Кирилл Зайцев
- Наталья Забияко — певец Никита Пресняков
- Актриса («Папины дочки») Дарья Мельникова — Максим Маринин
- Евгения Медведева — тиктокер, блогер Даня Милохин
- Актриса, телеведущая Агата Муцениеце — Александр Энберт
- Аделина Сотникова — блогер, певец Давид Манукян
- Актриса («Психологини») Анна Старшенбаум — Роман Костомаров
- Актриса («Город соблазнов») Янина Студилина — Виталий Новиков
- Татьяна Тотьмянина — актер («Движение вверх») Иван Колесников
- Яна Хохлова — актер («Сын отца народов») Гела Месхи
- Актриса («Прощай любимая») Аглая Шиловская — Максим Шабалин
Пары оценивает жюри во главе с Татьяной Анатольевной Тарасовой. Два постоянных члена жюри этого сезона — Татьяна Навка и Максим Траньков, еще двое будут меняться. За каждый номер танцоры на льду получают две оценки по шестибалльной шкале: одну — за технику, вторую — за артистизм. Участники, набравшие меньшее количество баллов, выбывают из соревнований.
Ведущими проекта останутся Алексей Ягудин и Алина Загитова. Новый сезон «Ледникового периода» стартует 2 октября в 17.35 на Первом канале.
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