Вышел трейлер фильма «Лакричная пицца» о пути актера к славе

Брэдли Купер и Шон Пенн снялись в фильме «Лакричная пицца», но главная роль досталась молодому актеру Куперу Хофману, сыну Филипа Сеймура Хоффмана.

Фильм Лакричная пицца» режиссера Томаса Андерсона расскажет о подростке, который живет в долине Сан-Фернандо в 1970-х годах и мечтает стать артистом. На пути к славе ему встретится звездный продюсер Джон Питерс, успехом которому обязана Барбара Стрейзанд, и первая любовь в лице одноклассницы Аланы.

Роли в ленте исполнят Купер Хоффман (главный герой — Гэри Валентайн), Алана Хаим (Алана), Брэдли Купер (Питерс), а также Шон Пенн, Бен Стиллер, Том Уэйтс, Бен Сефди и другие артисты.

Томас Андерсон сам написал сценарий фильма — для режиссера он станет уже девятым. Музыку для картины сочинил гитарист Radiohead Джонни Гринвуд, он создавал саундтреки и к другим работам Андерсона, в том числе к «Нефти», «Мастеру» и «Призрачной нити».

Фильм Лакричная пицца» выйдет в ограниченном прокате состоится 26 ноября, а в широкий прокат — 25 декабря.