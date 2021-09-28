НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Новосибирец сфотографировал невероятной красоты туманность Розетка

Источник:
Sibnet.ru
345 0

Новосибирский фотограф Алексей Поляков сфотографировал туманности Розетка, которые находятся в созвездии Единорога, фото он опубликовал на странице в Instagram.

«Туманность Розетка (NGC2237) в созвездии Единорога… Пять тысяч двести лет свет летел от этой туманности до нас, то есть когда фотоны полетели в нашу сторону, на Земле произошло объединение Египта фараоном Менесом (3200-3100 годы до нашей эры)», — написал фотограф.

Он также добавил, что если весь газ хорошенько пропылесосить, то его наберется на 10 тысяч солнечных масс.

 До этого Поляков сфотографировал туманности в созвездии Стрельца, он планирует соединить 40 кадров в панораму.

Еще по теме
Теплую зиму пообещали регионам Сибири
Холодная неделя ожидается в Новосибирске
«Орхидея-инопланетянин» расцвела в томском ботсаду
Невероятной красоты озера в Хакасии показали с высоты. ВИДЕО
смотреть все
Новосибирск #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Теплую зиму пообещали регионам Сибири
Мост в Улан-Удэ может получить название Удача или Лебедь
Новосибирцы первыми в РФ за операцию исправили две патологии сердца
Медведи начали выходить к чабанским стоянкам в Туве
Самое популярное
СК возобновил дело о фото красноярской школьницы после эфира на Первом
Гигантское облако углекислого газа зависло над Сибирью
Доказан факт уничтожения древнего города метеоритом
Таинственный инвестор скупил весь аукцион российского госдолга
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин перечислил главных врагов России
Украина отомстит Венгрии за газовый контракт с Россией
Минфин одобрил реформу накопительной пенсии
АвтоВАЗ перестал ставить на Lada «тревожную кнопку»
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

xarakire

Сами все развалили за 20 лет правления, а теперь у них проблемы. Меньше воровать пробовали?

Uynachalnica

"Бедность, проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре стали главными врагами России, заявил...

Uynachalnica

Выборы прошли уже как неделю назад, пора уже забывать об обещанках!

лачинов

Лесом, тетенька, лесом. Мы уж как нибудь без вас разберемся.
Sibnet.Ru