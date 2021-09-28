Новосибирец сфотографировал невероятной красоты туманность Розетка

Новосибирский фотограф Алексей Поляков сфотографировал туманности Розетка, которые находятся в созвездии Единорога, фото он опубликовал на странице в Instagram.
«Туманность Розетка (NGC2237) в созвездии Единорога… Пять тысяч двести лет свет летел от этой туманности до нас, то есть когда фотоны полетели в нашу сторону, на Земле произошло объединение Египта фараоном Менесом (3200-3100 годы до нашей эры)», — написал фотограф.
Он также добавил, что если весь газ хорошенько пропылесосить, то его наберется на 10 тысяч солнечных масс.
До этого Поляков сфотографировал туманности в созвездии Стрельца, он планирует соединить 40 кадров в панораму.
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