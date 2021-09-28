Акваферма для выращивания форели и осетра откроется в Томске

Новое предприятие «Рыбозавод Томский» планирует открыть на площадке «Березовая» акваферму на основе установки замкнутого водоснабжения, где будут выращиваться ценные породы рыб – форель, муксун, нельма и осетр, сообщает правительство региона.

На территории промпарка предприятие создаст полный производственный цикл. Исключение потери времени и затрат на доставку свежей рыбы в переработку удешевит себестоимость продукции.

После запуска рыбозавод планирует реализовать копченую и соленую рыбу, стейки, балыки, свежемороженую и порционную рыбную продукцию. Кроме того, прорабатывается технология выделения в отдельную фракцию жирных кислот «Омега-3» для использования в фармацевтической промышленности.

Промпарк «Томск» создан для размещения производств малого и среднего бизнеса на площадках, обеспеченных дорогами и всей инженерной инфраструктурой. У промпарка две площадки — «Северная» (для химпромышленности, машиностроения и подобных производств) и «Южная» («Березовая») – для пищевой и легкой промышленности.