Власти задумались над заморозкой цен на мясо птицы

Российское правительство после ограничений цен на сахар и подсолнечное масло взялось за мясо птицы, которое с начала года подорожало более чем на 18%, сообщает Минсельхоз России.

Власти договорились с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца 2021 года, сообщили в ведомстве. По данным Росстата, мясо птицы стало «чемпионом» по росту цен среди всех продуктов. С начала года куриное мясо оно подорожало на 18,36%, баранина — на 14%, свинина — на 12,18%.

Как пояснил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, в 2021 году производство мяса птицы снизилось. Главная причина — в проблемах с импортом инкубационного яйца в начале года и неблагоприятной эпизоотической обстановке в ряде регионов из-за птичьего гриппа, приводит «Российская газета» слова министра.

В марте этого года минсельхоз предложил ряд мер для поддержки бизнеса. Все это позволило к середине лета восстановить объемы и стабилизировать рынок. Но цены все равно продолжили расти.

Сейчас мясо птицы (и особенно тушка, на которую приходится чуть менее половины от всего объема представленной в магазинах курицы) пользуется повышенным спросом у населения, как самый доступный продукт с точки зрения соотношения: цена — полученные калории — удобство приготовления.