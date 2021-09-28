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США испытали ракету со скоростью в пять скоростей звука

Источник:
РБК
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Фото: © DARPA

Пентагон успешно провел испытания гиперзвуковой ракеты, превысившую пять скоростей звука (Махов), сообщает сайте Управления перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA).

Ракета была запущена с самолета. Через несколько секунд после сброса у аппарата запустился прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Эти испытания должны подтвердить работоспособность конструкции и верность выбора технологий производства, приводит РБК сообщение DARPA.

«Скорость в пять Махов может казаться не очень впечатляющий, однако следует акцентировать, что здесь мы имеем дело с воздушно-реактивным двигателем, а не «глайдером» (планирующим крылатым блоком или аэробаллистической ракетой). Для таких ракет, в принципе, «низкий» гиперзвук предполагается вполне типичной характеристикой», — сказал РБК научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

По его словам, Россия разрабатывает образцы гиперзвуковое оружия с ПВРД. Это гиперзвуковой аппарат, известный под индексом ГЗУР (гиперзвуковая управляемая ракета, также известен как «Гремлин»), а также изделие, известное как «Острота», сказал эксперт.

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По сравнению с гиперзвуковыми глайдерами (к такому типу, например, относится российский «Авангард»), гиперзвуковое оружие с ПВРД обладает меньшими габаритами и несколько большей точностью, пояснил Стефанович.

Гиперзвуковое оружие уже стоит на вооружении российской армии: с конца 2017 года на опытно-боевое дежурстве используются модернизированные перехватчики МиГ-31К с комплексом «Кинжал». Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» серийно выпускать начали в 2018 году.

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