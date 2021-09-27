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Россия частично лишила Украину газового транзита

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

«Газпром» подписал с Венгрией два долгосрочных контракта на поставку газа до конца 2036 года, которые предусматривают поставки топлива в обход Украины.

Россия будет продавать Венгрии 4,5 миллиардов кубометров газа в год в течение 15 лет, при этом 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию, а еще миллиард — через Австрию. Соглашение должно вступить в силу 1 октября.

Венгрия по итогам прошлого года импортировала 8,6 миллиарда кубометров российского газа. Украинский МИД уже осудил договоренности между странами по поводу многолетних поставок газа в обход Украины.

«Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Киев считает, что Венгрии и в дальнейшем выгоднее получать газ транзитом через газотранспортную систему Украины, которая позволяет «кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы».

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