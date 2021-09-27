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Игра Life is Strange обзаведется современной графикой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры Life is Strange

Компания Square Enix выпустит Life is Strange: Remastered Collection, культовая игра получит современную графику с качественными текстурами, освещением и анимацией. Выход ремастера запланирован на 1 февраля 2022 года.

В состав Life is Strange: Remastered Collection войдут обновленные версии трилогии Life is Strange, а также приквел Before the Storm. Сразу на старте игра будет доступна на PS4 и Xbox One, а также персональных компьютерах.

Разработчики обещают новый движок, улучшенное освещение и лицевую анимацию на основе технологии захвата движения. Новинка достанется бесплатно всем покупателям полного издания вышедшей 10 сентября новой части серии — Life is Strange: True Colors.

Life Is Strange — это интерактивная новелла французской студии Dontnod Entertainment, вышедшая в 2015 году. Главная героиня игры — девушка по имени Максин, которая неожиданно понимает, что может управлять временем.

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Игры #Экшены
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название как начало анекдота)))
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