Игра Life is Strange обзаведется современной графикой

Компания Square Enix выпустит Life is Strange: Remastered Collection, культовая игра получит современную графику с качественными текстурами, освещением и анимацией. Выход ремастера запланирован на 1 февраля 2022 года.

В состав Life is Strange: Remastered Collection войдут обновленные версии трилогии Life is Strange, а также приквел Before the Storm. Сразу на старте игра будет доступна на PS4 и Xbox One, а также персональных компьютерах.

Разработчики обещают новый движок, улучшенное освещение и лицевую анимацию на основе технологии захвата движения. Новинка достанется бесплатно всем покупателям полного издания вышедшей 10 сентября новой части серии — Life is Strange: True Colors.

Life Is Strange — это интерактивная новелла французской студии Dontnod Entertainment, вышедшая в 2015 году. Главная героиня игры — девушка по имени Максин, которая неожиданно понимает, что может управлять временем.