Ученые нашли главный канал передачи коронавируса

Главными распространителями коронавируса на сегодня являются дети и подростки, так как они не охвачены вакцинацией, сообщили российские ученые.

Так, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что через несовершеннолетних действует устойчивый канал передачи коронавируса, которым в итоге заражаются взрослые россияне.

«У учащейся молодежи число социальных контактов очень высокое — в учебных заведениях находятся в замкнутых помещениях, общаются и между собой, с педагогами и преподавателями, и в неформальных молодежных группах, потом возвращаются в свои семьи», — пояснил он.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев указал, что в странах, где началась вакцинация подростков от коронавируса, темпы распространения инфекции резко падают.

Он также напомнил, что дети и подростки достаточно легко переносят коронавирус, поэтому передают инфекцию значительному количеству сверстников и взрослых людей, так как при симптомах заболевания зачастую даже не соблюдают необходимый карантин.

За прошедшие сутки в России выявили 22 236 новых случая заражения коронавирусом и 805 летальных исходов. Всего за время пандемии в стране скончалось более 200 тысяч человек, переболели инфекцией около 6,5 миллиона россиян.