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Модель примерила прозрачное платье и получила выговор отца

Источник:
Sibnet.ru
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Популярная американская модель Грей Хэмлин пришла на мероприятие Недели моды в Лондоне в откровенном наряде. Для выхода в свет 20-летняя девушка выбрала прозрачное платье от дизайнера Натальи Феднер.

Модель также опубликовала в своем Instagram фотографии с вечеринки, где она смело позирует в своем наряде, который фактически ничего не прикрывает, пишет People. Подписчики раскритиковали платье и поинтересовались, как к такому выбору одежды относятся ее родные.

Девушка призналась, что родители откровенный наряд также не одобрили. Она даже опубликовала скриншот переписки, где ей пришлось извиняться перед 69-летним отцом и объяснять тому выбор платья.

Амелия Грей Хэмлин — дочь актера Гарри Хэмлина, известного своей работой в сериале «Закон Лос-Анджелеса», а также актрисы и телеведущей и светской львицы Лизы Ринны.

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