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Xiaomi представила умную беговую дорожку

Источник:
ITHome
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Фото: © Xiaomi

Xiaomi представила умную беговую дорожку полноформатного размера для тех, кто предпочитает заниматься бегом дома.

Стоимость новинки 230 долларов, она складывается и раскладывается, а также имеет амортизацию для снижения нагрузки на колени. Особенностью устройства является автоматическая регулировка скорости во время тренировок.

Дорожка самостоятельно анализирует данные, которые получат от умных часов или фитнес-браслета. Для удобства сопряжения с мобильными устройствами дорожка оснащена адаптером NFC.

Фото: © Xiaomi

Отмечается, что первым покупателям дорожки достанется бонус — браслет Xiaomi Mi Band 6 NFC. С его помощью пользователи смогут отслеживать в фирменном мобильном приложении всю статистику по тренировкам.

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Топ комментариев

PA3OPBY

Мы тут так-то живем с рождения!

Drronum

Он не в курсе что тут давно люди живут и рождаются))))

лачинов

Лесом, тетенька, лесом. Мы уж как нибудь без вас разберемся.

Fazar

Выборы фальсифицировали, а тут статисты подгонят под нужные показатели. Пусть зайдет в магазин и ужаснется,...
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