Xiaomi представила умную беговую дорожку полноформатного размера для тех, кто предпочитает заниматься бегом дома.

Стоимость новинки 230 долларов, она складывается и раскладывается, а также имеет амортизацию для снижения нагрузки на колени. Особенностью устройства является автоматическая регулировка скорости во время тренировок.

Дорожка самостоятельно анализирует данные, которые получат от умных часов или фитнес-браслета. Для удобства сопряжения с мобильными устройствами дорожка оснащена адаптером NFC.

Фото: © Xiaomi

Отмечается, что первым покупателям дорожки достанется бонус — браслет Xiaomi Mi Band 6 NFC. С его помощью пользователи смогут отслеживать в фирменном мобильном приложении всю статистику по тренировкам.