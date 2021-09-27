Лукашенко заявил о гуманитарной катастрофе на границе

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и Евросоюза превратилась в гуманитарную катастрофа, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, заслушивая доклад об обстановке на госгранице.

Накануне государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович рассказал о том, что Польша и Литва за два месяца совершили попытки вытеснить на территорию республики свыше 8,5 тыс. беженцев. Он подчеркнул, что такой подход не является решением проблемы миграции, и призывал западных коллег к диалогу.

«Это же не дело, что люди страдают. Ну да, одели, накормили их, дрова отвезли им туда, палатки какие-то передали. Но зимой они же замерзнут. Это же люди, пришедшие за тысячи километров с юга. Короче, гуманитарная катастрофа на границе. Ввели чрезвычайное положение соседи и никого туда не пускают, чтобы никто не знал, как там умирают люди», — приводят «Известия» слова Лукашенко.

Латвия, Литва и Польша ранее заявляли, что столкнулись с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. Так, 28 августа польские военнослужащие установили колючую проволоку на границе для борьбы с нелегальным мигрантами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что обвинения в адрес Белоруссии со стороны Литвы и Евросоюза по якобы содействию потоку нелегалов нелепы. В свою очередь Лукашенко поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны, призвав закрыть «каждый ее метр».