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Собутыльники изнасиловали красноярца и бросили под поезд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Четверо судимых мужчин избили, изнасиловали и бросили умирать под поезд собутыльника в Красноярском крае, сообщает Восточное СУ СК РФ на транспорте.

Пять знакомых выпивали в квартире в городе Козулька Красноярского края. У них возник конфликт. Четверо уже не один раз судимых мужчин начали бить руками, ногами и дверцей от тумбочки пятого. Затем двое изнасиловали избитого знакомого.

Затем они отнесли мужчину на железнодорожные пути. В этот момент ехал грузовой поезд. Он не успел притормозить, мужчина умер на месте.

Следователь установил, что смерть под поездом — маскировка убийства. Мужчины были задержаны.  Подозреваемым предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «ж, к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и пунктами «а» части 2 статьи 132 УК РФ (изнасилование).

 

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