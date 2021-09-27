Собутыльники изнасиловали красноярца и бросили под поезд

Четверо судимых мужчин избили, изнасиловали и бросили умирать под поезд собутыльника в Красноярском крае, сообщает Восточное СУ СК РФ на транспорте.
Пять знакомых выпивали в квартире в городе Козулька
Красноярского края. У них возник конфликт. Четверо уже не один раз судимых
мужчин начали бить руками, ногами и дверцей от тумбочки пятого. Затем двое
изнасиловали избитого знакомого.
Затем они отнесли мужчину на железнодорожные пути. В этот
момент ехал грузовой поезд. Он не успел притормозить, мужчина умер на месте.
Следователь установил, что смерть под поездом — маскировка убийства. Мужчины были задержаны. Подозреваемым предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «ж, к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и пунктами «а» части 2 статьи 132 УК РФ (изнасилование).