Крым побил рекорд по приему туристов

Количество туристов в Крыму с начала года составило 8 миллионов человек, что превышает рекордный показатель постсоветского периода, достигнутый в 2019 году.

«С каждым годом растет туристический поток. В этом году, по состоянию на 27 сентября, он уже превысил 8 миллионов человек», — сообщил глава республики Серей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

Согласно официальным данным, с января по август Крым посетили 7,2 миллионов туристов — на 24% больше аналогичного периода 2019 года. Советский рекорд по отдыхающим на полуострове был установлен в 1987 году — 8,3 миллиона человек.

За 2014-2020 годы в регионе было открыто 44 новых объекта размещения на почти 3 тысячи номеров, а с начала этого года — шесть новых отелей на 240 номеров. Проведена модернизация и реконструкция 86 санаторно-курортных и гостиничных комплексов, уточнил Аксенов.

Предыдущий рекордный для постсоветского периода показатель установили в 2019 году — 7,43 миллионов человек. За 2020 год Крым принял 6,3 миллионов туристов, тогда на отрасли сказались ограничения, введенные из-за распространения коронавируса.