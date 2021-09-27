Американский эксперт рассказал об опасности Су-35

Офицер американской армии в отставке Брент Иствуд объяснил, почему российские истребители Су-35 смертельно опасны в бою.

Иствуд считает, что Су-35 обладает большим функционалом. Он способен уничтожать цели в воздухе, на земле и в воде, приводит его слова РИА Новости.

Эксперт отметил, что ВМС США больше всего беспокоит противокорабельная ракета «Оникс». Ее авиационным вариантом можно оснастить Су-35. У истребителя есть возможность нести до восьми тонн ракет и бомб различных классов с лазерным и спутниковым наведением.

Истребитель относится к поколению 4++ и развивает скорость до 2500 километров в час. Кроме того, он оснащен современной авионикой, доработанной РЛС (радиолокационной станцией). Это очень «шустрый» и маневренный самолет, отметил эксперт.