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Американский эксперт рассказал об опасности Су-35

Источник:
РИА Новости
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Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Офицер американской армии в отставке Брент Иствуд объяснил, почему российские истребители Су-35 смертельно опасны в бою.

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Иствуд считает, что Су-35 обладает большим функционалом. Он способен уничтожать цели в воздухе, на земле и в воде, приводит его слова РИА Новости.

Эксперт отметил, что ВМС США больше всего беспокоит противокорабельная ракета «Оникс». Ее авиационным вариантом можно оснастить Су-35. У истребителя есть возможность нести до восьми тонн ракет и бомб различных классов с лазерным и спутниковым наведением.

Истребитель относится к поколению 4++ и развивает скорость до 2500 километров в час. Кроме того, он оснащен современной авионикой, доработанной РЛС (радиолокационной станцией). Это очень «шустрый» и маневренный самолет, отметил эксперт.

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PA3OPBY

Мы тут так-то живем с рождения!

Drronum

Он не в курсе что тут давно люди живут и рождаются))))

лачинов

Лесом, тетенька, лесом. Мы уж как нибудь без вас разберемся.

Fazar

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