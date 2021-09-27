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Инсайдер раскрыл внешний вид Samsung Galaxy S22

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Базовая модель флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S22 получит обновленный дизайн в 2022 году, изображения новинки появились в Сети задолго до официальной презентации.

Согласно опубликованным инсайдером изображениям, дизайн Galaxy S22 сохранит фирменные черты линейки — у смартфона остается массивный блок с основными камерами, в экран будет врезана фронтальная камера, а AMOLED-дисплей будет примерно равен по диагонали S21.

Аппаратной платформой новинки станет будущий процессор Exynos, выпущенный по техпроцессу 5 нанометров. Основной модуль камер получит три сенсора, при этом основная сможет похвастаться разрешением в 50 мегапикселей.

Ожидается, что официальная презентация Samsung Galaxy S22 состоится в первом квартале 2022 года, после чего стартуют продажи смартфона. Пока еще актуальный Galaxy S21 сейчас предлагается в России за 64 тысячи рублей.

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