Инсайдер раскрыл внешний вид Samsung Galaxy S22

Базовая модель флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S22 получит обновленный дизайн в 2022 году, изображения новинки появились в Сети задолго до официальной презентации.

Согласно опубликованным инсайдером изображениям, дизайн Galaxy S22 сохранит фирменные черты линейки — у смартфона остается массивный блок с основными камерами, в экран будет врезана фронтальная камера, а AMOLED-дисплей будет примерно равен по диагонали S21.

Аппаратной платформой новинки станет будущий процессор Exynos, выпущенный по техпроцессу 5 нанометров. Основной модуль камер получит три сенсора, при этом основная сможет похвастаться разрешением в 50 мегапикселей.

The 5K renders in full resolution, because unfortunately not available on the website due to technical issue... pic.twitter.com/7kBKzfrdxm — Steve H.McFly (@OnLeaks) September 25, 2021

Ожидается, что официальная презентация Samsung Galaxy S22 состоится в первом квартале 2022 года, после чего стартуют продажи смартфона. Пока еще актуальный Galaxy S21 сейчас предлагается в России за 64 тысячи рублей.