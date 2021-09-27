Мечты женщин о зарплате оказались скромнее мужских

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Женщины в среднем мечтали о гораздо меньшей зарплате, чем мужчины, но в целом участники опроса хотели получать в районе 100 тысяч рублей, сообщает сервис Работа.ру.
В исследовании приняли участие более 6 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России. В среднем опрошенные жители России хотели бы зарабатывать 119, 3 тысячи рублей в месяц.
При этом уровень желаемых доходов значительно зависит от гендера: мужчины хотели бы зарабатывать 128, 3 тысячи рублей в месяц, а женщины — 87,9 тысячи рублей.
Зарплатные ожидания жителей России заметно снизились с начала лета. Согласно исследованию, тогда в среднем желаемая зарплата составляла 131, 6 тысячи рублей в месяц, мужчины хотели бы получать 144, 3 тысячи рублей, а женщины — 107 тысячи рублей.
PA3OPBYМы тут так-то живем с рождения!
DrronumОн не в курсе что тут давно люди живут и рождаются))))
лачиновЛесом, тетенька, лесом. Мы уж как нибудь без вас разберемся.
FazarВыборы фальсифицировали, а тут статисты подгонят под нужные показатели. Пусть зайдет в магазин и ужаснется,...