Мечты женщин о зарплате оказались скромнее мужских

Женщины в среднем мечтали о гораздо меньшей зарплате, чем мужчины, но в целом участники опроса хотели получать в районе 100 тысяч рублей, сообщает сервис Работа.ру.

В исследовании приняли участие более 6 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России. В среднем опрошенные жители России хотели бы зарабатывать 119, 3 тысячи рублей в месяц.

При этом уровень желаемых доходов значительно зависит от гендера: мужчины хотели бы зарабатывать 128, 3 тысячи рублей в месяц, а женщины — 87,9 тысячи рублей.

Зарплатные ожидания жителей России заметно снизились с начала лета. Согласно исследованию, тогда в среднем желаемая зарплата составляла 131, 6 тысячи рублей в месяц, мужчины хотели бы получать 144, 3 тысячи рублей, а женщины — 107 тысячи рублей.