НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Мечты женщин о зарплате оказались скромнее мужских

Источник:
Sibnet.ru
247 1
Фото: © Sibnet.ru

Женщины в среднем мечтали о гораздо меньшей зарплате, чем мужчины, но в целом участники опроса хотели получать в районе 100 тысяч рублей, сообщает сервис Работа.ру.

В исследовании приняли участие более 6 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России. В среднем опрошенные жители России хотели бы зарабатывать 119, 3 тысячи рублей в месяц.

При этом уровень желаемых доходов значительно зависит от гендера: мужчины хотели бы зарабатывать 128, 3 тысячи рублей в месяц, а женщины — 87,9 тысячи рублей.

Зарплатные ожидания жителей России заметно снизились с начала лета. Согласно исследованию, тогда в среднем желаемая зарплата составляла 131, 6 тысячи рублей в месяц, мужчины хотели бы получать 144, 3 тысячи рублей, а женщины — 107 тысячи рублей.

Еще по теме
«Яндекс» сделает программистов из водителей такси
Стала известна зарплата на АвтоВАЗе
Осенью вариантов больше: где подработать студенту?
Новосибирцы отказались от ремонта в офисах после начала пандемии
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Собутыльники изнасиловали красноярца и бросили под поезд
Полиция пришла к матери певца Славы Марлоу в Новосибирске
Выигранные в лотерею 1,5 млн рублей новосибирец подарит родителям
Глава Хакасии получил больше всех негатива в соцсетях
Самое популярное
СК возобновил дело о фото красноярской школьницы после эфира на Первом
Игра GTA San Andreas получила современную графику
Доказан факт уничтожения древнего города метеоритом
Гигантское облако углекислого газа зависло над Сибирью
Обсуждение (1)
Картина дня
Президенту России дадут право наказывать губернаторов
Минфин одобрил реформу накопительной пенсии
Американский эксперт рассказал об опасности Су-35
Инсайдер раскрыл внешний вид Samsung Galaxy S22
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

PA3OPBY

Мы тут так-то живем с рождения!

Drronum

Он не в курсе что тут давно люди живут и рождаются))))

лачинов

Лесом, тетенька, лесом. Мы уж как нибудь без вас разберемся.

Fazar

Выборы фальсифицировали, а тут статисты подгонят под нужные показатели. Пусть зайдет в магазин и ужаснется,...
Sibnet.Ru