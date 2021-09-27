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Появился российский аналог TikTok

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания «Газпром-медиа» представила российское приложение Yappy с вертикальным форматом контента, в котором работает популярная во всем мире соцсеть TikTok.

Yappy — мобильное приложение для создания, обмена и просмотра коротких вертикальных видео хронометражем до 60 секунд, сообщает пресс-служба компании. Релиз первой версии платформы запланирован на конец 2021 года.

Разработчики отмечают, что основная целевая аудитория — это пользователи в возрасте от 14 до 34 лет, которые ведут активный образ жизни, увлечены саморазвитием и карьерой и для которых важны личное признание и материальный успех.

«В первую очередь, продукт нацелен на авторов контента. Для них уже в тестовой версии доступен функционал по работе с видео: видеоредактор, возможности добавления различных эффектов при монтаже», — говорится в сообщении.

Вторая аудитория — те, кто хочет просто смотреть видеоролики, ставить лайки, комментировать. Для комфортного пользовательского опыта сейчас ведется тестирование функций по формированию персональной видеоленты просмотра.

Перед стартом в октябре-ноябре состоится финальное закрытое тестирование платформы. После релиза первой версии приложения разработчики обещают выход обновлений с функционалом, который будет создаваться на основе обратной связи с пользователями.

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Технологии #Софт #Интернет
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Топ комментариев

PA3OPBY

Мы тут так-то живем с рождения!

Drronum

Он не в курсе что тут давно люди живут и рождаются))))

лачинов

Лесом, тетенька, лесом. Мы уж как нибудь без вас разберемся.

Fazar

Выборы фальсифицировали, а тут статисты подгонят под нужные показатели. Пусть зайдет в магазин и ужаснется,...
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