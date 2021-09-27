Президенту России дадут право наказывать губернаторов

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, расширяющий основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас

«В целях реализации указа президента России "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы" законопроект расширяет основания для досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в связи с утратой доверия президента», — цитирует РБК Клишаса.

Он добавил, что законопроект предусматривает новые меры ответственности для губернаторов, которые сможет назначать президент. Среди них предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей.

Президент может снимать губернаторов с должности в связи с утратой ими доверия. Основаниями для увольнения губернатора могут быть ненадлежащее исполнение им своих обязанностей или выявленная коррупция.

С 2005 года по январь 2020-го из-за утраты доверия свои должности потеряли 11 губернаторов. Девять из них были сняты с поста в связи с возбуждением уголовных дел о коррупции.